Presidente do PSDB enfrenta dificuldades para se viabilizar como nome de consenso para eleições de 2026

Um novo comando da sigla será escolhido na 16ª convenção nacional em 29 e 30 de novembro, na capital federal. Com olho nas eleições de 2026, o presidente do PSDB e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deve enfrentar dificuldades dentro do próprio partido para se viabilizar como nome de consenso caso queira concorrer ao Palácio do Planalto — como sinalizou nesta semana.

Tucanos reagiram ao movimento do correligionário, num momento em que a legenda atravessa uma crise interna neste ano. Na segunda-feira, durante um jantar com empresários, em São Paulo, Leite deixou em aberto a possibilidade de disputar a presidência da República, ao dizer que “o povo brasileiro pode contar comigo se entender que é meu papel dar a minha contribuição”. A declaração vai na direção contrária do interesse manifestado por Leite em outra ocasiões de continuar na direção do PSDB. Ele deve abrir mão de concorrer à reeleição a presidente do partido, que será realizada neste mês, em meio à disputa fratricida detonada dentro da legend





