RBD no Brasil: os melhores momentos até agora

A passagem do grupo mexicano RBD pelo Brasil está rendendo bons momentos para os fãs e para os cinco integrantes. Listar os melhores é um desafio até para os mais fanáticos, mas nós tentamos. Com quatro shows realizados, dois no Engenhão, no Rio de Janeiro, e dois no Morumbi, em São Paulo, discursos emocionantes, plateias calorosas e muita nostalgia marcaram esse reencontro.

Veja os melhores momentos (até aqui): Looks em verde, amarelo e azul A abertura da primeira apresentação do RBD no Brasil, no Rio de Janeiro, com os integrantes vestidos com as cores da bandeira do país. "Eu voltei para a minha casa" + Sálvame O primeiro discurso emocionado da Anahí em solo brasileiro e a primeira apresentação de Sálvame. "12 anos depois eu voltei para a minha casa, para minha casa! Tenho que ser honesta e sincera, ainda não falo português ", começou Anahí. "A vida passou, os anos passaram. Hoje tenho 40 anos, sou mãe. Eu esqueci de muitas coisas, mas você eu nunca, nunca, nunca, poderia esquecer Brasil! É muito bom estar aqui. Amo vocês!



