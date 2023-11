Quem é Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet e namorada de Max Verstappen

Aos 12 anos, mudou-se para o Brasil, onde viveu até os 15, quando voltou para a França, e viveu mais um ano antes de seguir para a Inglaterra para estudar em uma escola interna. Ela fez o Ensino Médio no Brasil e cursou a faculdade na Marymount Manhattan College em Nova York.Seis anos depois, ela se graduou em Relações Internacionais com ênfase em ciências políticas e economia. Durante a faculdade estagiou em moda e decidiu seguir no ramo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Quem é Vittoria Ceretti, com quem Leonardo DiCaprio foi fotografado aos beijos em festa de HalloweenO casal foi assunto no final de semana depois de a modelo ser flagrada com uma 'mão boba' no ator

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Memória Band homenageia os 110 anos de Vinícius de MoraesNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Mariana Becker volta à transmissão da Band no GP de São Paulo de F1Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: ‘A maternidade é tão linda e desafiadora que só pode ser uma escolha. Não pode ser obrigada’A história de Amanda, que hoje tem uma filha, reflete as diferenças entre quem pode ter acesso ao aborto de forma segura e quem continua a ser perseguida

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Caixa libera última parcela do Bolsa Família de outubro; veja quem recebeCaixa libera última parcela do Bolsa Família de outubro; veja quem recebe

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Quem se manifesta contra Hamas em Gaza sofre retaliação, diz ex-embaixadorEm entrevista à BBC, Mark Regev explicou por que médicos do Hospital Shifa, localizado na Cidade de Gaza, negaram que o centro...

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕