Internacional tropeça em casa de novo e empata com o América-MG pelo Brasileirão

Em desvantagem, o Coelho começou a tentar sair mais para o ataque no segundo tempo e criou algumas chances de perigo, mas o Inter ainda dominava as principais ações do jogo, controlando bem o resultado e pressionando os visitantes.

Aos 16' da etapa final, Enner Valencia fez tabelinha com Alan Patrick, e o camisa 10 ficou saiu na cara do gol, mas acabou chutando fraco, permitindo defesa tranquila de Jori. Logo no lance seguinte, mais uma grande chance para os donos da casa, mais uma vez com Alan Patrick, que arriscou finalização de fora da área, e a bola passou perto da trave.

As melhores oportunidades do Inter continuaram sendo criadas por Alan Patrick. Aos 32', o camisa 10 arriscou cobrança de falta direto para o gol, e a cobrança passou praticamente raspando a trave da equipe mineira. A equipe de Eduardo Coudet tentou uma reação visando garantir os três pontos diante de sua torcida, mas não foi o suficiente, e a partida terminou empatada no Beira-Rio.

Com presença gaúcha, segunda-feira abre a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto AlegreInternacional

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Internacional x América: onde assistir pelo BrasileirãoInternacional e América se enfrentam no Beira-Rio, nesta quarta-feira (1), pelo segundo turno do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Internacional e América-MG ficam no empate pelo BrasileirãoColorado abriu o placar com Valencia nos minutos iniciais, mas o Coelho arrancou empate com golaço na segunda etapa

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Brasileirão-2024 não vai parar na Copa AméricaCalendário do campeonato foi divulgado nesta terça-feira (31)

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Sesc Pulsar recebe a cantora paraibana Socorro Lira, no Sesc Nova Iguaçu, nesta sexta-feiraArtista irá apresentar o espetáculo 'Cantos à Beira-mar'

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Flamengo e Santos?Bola rola às 20h desta quarta-feira, em Brasília

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Cuiabá x Vasco: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoDesesperado, Cruzmaltino precisa vencer pra seguir vivo

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕