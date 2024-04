Psicóloga Diana Jiménez publica libro sobre disciplina positiva

Nacida en Manzanares (Ciudad Real) hace 50 años, Diana Jiménez, psicóloga, adlerian counselor o consejera adleriana (enfoque terapéutico basado en las teorías de Alfred Adler, fundador de la escuela conocida como psicología individual), publica Disciplina positiva. Cómo criar niños seguros, responsables y capaces (Grijalbo, 2024).

En el libro, la fundadora de las webs Infancia en Positivo, Adolescencia en Positivo y Pareja en Positivo, en las que propone programas para familias e información sobre esas etapas, comparte ejemplos reales, recomendaciones y estrategias para los padres y madres. El objetivo es que creen un vínculo saludable con sus hijos o que sepan controlar las situaciones más complicadas. Esta educadora certificada en disciplina positiva, que cuenta con más de 20 años de experiencia con niños y adolescentes, autora también de Infancia en positiv

