Festival Folclórico de Parintins atrai milhares de turistas para a Amazônia

Todos os anos, o município de Parintins, no interior do Amazonas, que conta com cerca de 112 mil habitantes, se prepara para “dobrar” de tamanho na última semana de junho, quando acontece o Festival Folclórico de Parintins. Em 2024, a expectativa é de cerca de 120 mil turistas na cidade para acompanhar a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido.

É essa a dimensão do evento, um dos principais da cultura do Brasil, que movimenta todos os anos milhões de reais, centenas de voos, equipamentos tecnológicos para transmissão em Full HD, inúmeras celebridades e milhares de visitantes… todos com destino à “ilha da magia”, no meio da Floresta Amazônica. Segundo Ian Ribeiro, presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), por trás do festival existe uma grande estrutura montada que sai de Manaus, capital do estado, semanas antes para a organização do festival. Isso envolve equipamentos, veículos e trabalhadores de diversas área

