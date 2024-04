Projeto de lei propõe mudança na tributação de criptomoedas no Brasil

O projeto de lei sobre tributação de investimentos para pessoa física, que será encaminhado pelo governo nos próximos dias ao Congresso Nacional, prevê uma mudança completa na tributação de ativos digitais, incluindo criptomoedas como o bitcoin. A proposta é que bitcoin e outras criptomoedas sejam tributadas pela alíquota da renda variável, como ocorre com ações e ganho de capital com variação cambial, pela alíquota de 15% sobre o rendimento.

Hoje, os ativos digitais são tributados como bens e direitos, pela alíquota de 15% incidente sobre o ganho de capital para transações de até R$ 5 milhões. Essa alíquota sobe progressivamente para 17,5% para operações de R$ 5 milhões a até R$ 10 milhões; 20% envolvendo de R$ 10 milhões até R$ 30 milhões; e 22,5% para mais de R$ 30 milhões. Isso vale para criptomoedas, como bitcoin e ether, e tokens diversos, incluindo NFTs de obras de arte e direitos de propriedade intelectua

