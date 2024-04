Saída trimestral dos não residentes é a maior desde 2021

É a maior saída trimestral dos não residentes desde o terceiro trimestre de 2021. O mercado começou o ano apostando que as taxas americanas começariam a cair em março, mas a perspectiva agora é de que o início do ciclo seja apenas em junho — ou até mais à frente —, já que os dados de atividade nos EUA têm vindo fortes e a inflação se mostra resiliente.subirem com força nos últimos meses

