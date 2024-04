Presidente do governo espanhol critica explicações de Israel sobre morte de trabalhadores humanitários em Gaza

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que são 'absolutamente inaceitáveis' as explicações de Israel sobre a morte de sete trabalhadores humanitários em um bombardeio em Gaza. Os corpos de seis voluntários da ONG americana World Central Kitchen (WCK) foram entregues a diplomatas no Egito para serem repatriados para seus respectivos países. A sétima vítima, palestina, foi enterrada em Rafah. Israel assumiu a responsabilidade pelo bombardeio, mas alegou que foi um 'grave erro' em condições complexas.

