Tenente-coronel solicita novo depoimento à Polícia Federal sobre trama golpista

O tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um novo depoimento à Polícia Federal. Em 22 de fevereiro, na primeira oitiva sobre a trama golpista para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota para Lula (PT), o militar ficou em silêncio. A petição chegou a Moraes nesta quarta-feira 3. Antes, os advogados tentaram obter uma nova chance diretamente com a PF, sem sucesso.

Lotado no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, Araújo Júnior foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, que também atingiu Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores investigados por tentativa de golpe de Estado. Segundo as investigações, Araújo Júnior recebeu do tenente-coronel Mauro Cid, então braço direito de Bolsonaro, documentos intitulados Levantamento de ações do TSE em desfavor do candidato Jair Bolsonaro e Levantamento de ações no STF em desfavor do governo federa

