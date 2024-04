Presidente do Fed de Atlanta prevê único corte de juros no 4° trimestre

O único corte de juros deste ano deve ocorrer no 4° trimestre, de acordo com o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Ele afirma que a forte produtividade nos EUA, a recuperação das redes de abastecimento e um mercado de trabalho aquecido indicam que a inflação vai cair mais lentamente do que o esperado.

Bostic também defende a transição suave do seu mandato e a sabatina do seu sucessor ainda este ano.

