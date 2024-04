Homem é preso após tentar invadir prédio do FBI em Atlanta

Um homem foi preso em Atlanta, Estados Unidos, após tentar invadir um prédio do FBI — a Polícia Federal do país — com uma SUV. O suspeito tentou passar pelo portão de segurança, onde os funcionários passam seus crachás, seguindo de perto um veículo à sua frente, disse a polícia.O carro foi parado pelo portão e por uma rampa de segurança que impede a passagem de veículos não autorizados.

O suspeito desceu do carro, tentou entrar no prédio e fugiu antes de ser presos por agentes do FBI que estavam nas redondezas. Não foram relatados feridos e um esquadrão antibombas varreu a área e o SUV como precaução, disse o escritório do FBI em Atlanta. Segundo a rede de televisão CBS, nenhuma arma foi encontrada. O suspeito foi levado para um hospital local para avaliação de saúde, disse o FBI de Atlanta em um comunicado. A polícia ainda não sabe as motivações para a tentativa de invasão

JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

