Plano do Reino Unido de deportar requerentes de asilo para Ruanda é considerado ilegal

O polêmico plano do Reino Unido de deportar requerentes de asilo para Ruanda foi considerado ilegal pelo mais alto tribunal britânico nesta quarta-feira (15), em uma derrota provavelmente irreversível na política de migração do primeiro-ministro Rishi Sunak. A Corte do Reino Unido decidiu por unanimidade contra o governo, apoiando-se em uma decisão anterior do tribunal de apelações que considerou que a política - que foi severamente condenada por órgãos humanitários - não era legal.

A decisão - que invalidou a apelação do governo - impede um esforço do premiê para levar requerentes de asilo que chegam ilegalmente ao Reino Unido para a nação do leste da África. O plano foi anunciado pela primeira vez em abril de 2022, mas foi marcado por desafios legais e não conseguiu deportar uma única pessoa. Espera-se que a decisão leve a apelos da direita do Partido Conservador para que o Reino Unido deixe a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos (CEDH), uma perspectiva que paira sobre o governo há meses e causou profundas divisões entre esquerda e direita no partido que está no pode

