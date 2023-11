Pesquisadoras questionam papel das mulheres primitivas na colheita de alimentos

Homens do passado eram responsáveis pela caça e as mulheres, pela colheita de alimentos. Isso é o que a maioria das pessoas sabe sobre nossos antepassados primitivos. No entanto, novos estudos apontam que isso não é uma verdade absoluta. Cara Ocobock, professora assistente do Departamento de Antropologia e diretora do Laboratório de Energética Humana da Universidade de Notre Dame, é uma bióloga que estuda fisiologia humana e evidências pré-históricas.

Ao longo de sua carreira, ela descobriu que muitas dessas concepções sobre as primeiras mulheres e os homens não eram muito precisas. A reconstrução aceita da evolução humana presumia que os homens eram biologicamente superiores, mas essa interpretação não contava toda a história





