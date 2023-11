Entenda como funciona o visto de procura de trabalho em Portugal

Com o objetivo de estimular a migração regular e amenizar a falta de mão de obra em diversos setores, o governo de Portugal lançou o visto para procura de trabalho. A modalidade permite que estrangeiros entrem no país com a finalidade de buscar emprego. Para solicitação, o imigrante precisa apresentar alguns documentos como passaporte, certificado de antecedente criminal, comprovação de hospedagem e passagem de regresso. Neste mês de novembro, o valor para solicitação do visto é de R$ 631,10.

O Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal informou ao g1 que, até 24 de outubro deste ano, foram emitidos mais de 16,5 mil vistos de procura de trabalho para estrangeiros. A maioria foi para imigrantes brasileiros. O g1 conversou com especialistas e traz, abaixo, 6 perguntas e respostas sobre a nova modalidade: 1. Como funciona o visto? O documento é concedido por 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, e permite apenas uma entrada em Portuga





