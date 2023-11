Pai abusador ainda tem acesso à filha mesmo após proibição

Bethan ficou horrorizada ao descobrir que ele ainda poderia ver a criança depois de ser libertado. Era um risco que ela não estava disposta a correr. Há alguns meses, o pai da menina recebeu uma ordem que o proibia de ter qualquer contato futuro com crianças - mas essa proibição não se aplicava à própria filha. Nasceu e, portanto, ele ainda mantinha os direitos parentais. Com isso, podia ao menos decidir sobre a saúde, a educação e as condições de vida de sua filha.

Ela temia que um dia ele pudesse tirar a filha da escola sem seu conhecimento, e a única maneira de recuperá-la fosse por meio da Justiça. Parente próximo comete 8 em cada 10 casos de violência contra crianças de até 6 anos no Brasil, diz pesquisa Como pedófilos estão vendendo imagens de abuso infantil feitas com inteligência artificial E, enquanto o ex-marido tivesse acesso à filha, ele poderia fazer com ela o que fez com as outras crianças de quem abuso





