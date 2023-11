Ganhar vida extra, 'virar estrela' ou afundar no Pacífico: Estação espacial completa 25 anos com temores sobre segurança e desafio para 'herdeiras privadas'

A Estação Espacial Internacional completa, nesta segunda-feira, 25 anos, em meio a preocupações de segurança sobre o seu funcionamento atual e muitas dúvidas sobre o seu futuro, que a NASA não prevê para além de 2030. Um quarto de século de cooperação internacional no espaço neste projeto, liderado por duas superpotências como os Estados Unidos e a Rússia que competem na Terra, é um sucesso sem precedentes na História da humanidade.

No entanto, esse jubileu de prata te sido ofuscado por avarias recentes, como as recorrentes fugas de gases tóxicos nos radiadores de um dos módulos russos.No dia 9 de outubro, foram detectados flocos de amônia congelada, usada como refrigerante, emanados de um radiador externo do módulo Nauka. A Nasa garantiu, poucas horas depois, em comunicado, que apesar desta emanação tão tóxica “a tripulação da estação nunca esteve em perigo





