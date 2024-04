Novas imagens mostram motorista de Porsche antes e depois do acidente. Novos vídeos de câmeras de segurança, obtidos pela Polícia Civil, mostram o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho chegando com seu Porshe e um amigo à rua onde foi a uma casa de pôquer, na Zona Leste de São Paulo, antes do acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Os amigos chegaram ao estabelecimento por volta das 23h de sábado (30). O acidente ocorreu perto das 2h30 do último domingo (31).

Fernando tem 24 anos, o amigo, 22. Ornaldo tinha 52. Em outras imagens, que também estão com a investigação, Fernando e o amigo aparecem já na madrugada de domingo conversando com mulheres e deixam a casa de pôquer, na Rua Marechal Barbacena, no Tatuapé. O empresário e o amigo saem com o carro de luxo, enquanto são seguidos pelo outro veículo, onde estão as garotas

