Diniz elogia Marquinhos pelo gol de empate do Fluminense

O técnico Fernando Diniz elogiou Marquinhos pelo posicionamento no lance do gol que garantiu o empate do Fluminense com o Alianza Lima em 1 a 1, nesta quarta-feira, 3, pela primeira rodada do grupo A da Libertadores. O atacante estava mais próximo à segunda trave e subiu com liberdade após cruzamento de Douglas Costa para cabecear e deixar tudo igual no marcador. 'Foi uma percepção do Marquinhos. Estava muito bem no jogo. Estava com confiança e percebeu o espaço.

No fundo o cruzamento era mais direcionado para o Lelê do que para ele. E o Lelê atrai a marcação e ele acaba entrando no espaço e fazendo o gol', destacou o treinador. Diniz também fez uma análise da partida. Ele admitiu que o Fluminense errou mais do que o de costume e ressaltou que o Alianza Lima ficou mais fechado depois de abrir o placar. O treinador também viu uma postura mais agressiva do Tricolor na etapa complementar e negou que o time tenha ficado desorganizad

