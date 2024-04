Museu Nacional da Escravidão é projetado para abrir em 2030

📆 02/04/2024 20:53:00

📰 elpais_brasil ⏱ Reading Time:

26 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 31%

Publisher: 53%

História Notícia

O Museu Nacional da Escravidão, um projeto há muito esperado pelos descendentes das comunidades africanas das antigas colônias holandesas no Suriname (América do Sul) e nas Antilhas Holandesas (Caribe), está tomando forma. Com financiamento do governo e da prefeitura de Amsterdã, o novo centro pretende mostrar que a exploração escravista entre os séculos XVII e XIX foi decisiva para o desenvolvimento econômico e social do país. Concebido como um local permanente, seu design foi apresentado em fevereiro e também enfatizará que a história e a identidade dos escravizados começam muito antes da chegada dos navios negreiros. Após décadas de pedidos, a abertura está prevista para 2030. "Há 60 anos lutamos por este museu e é preciso abordar a escravidão para podermos seguir em frente juntos como nação", diz John Leerdam, ex-deputado social-democrata e um dos três especialistas que prepararam o projeto.

Museu, Escravidão, Países Baixos, Suriname, Antilhas Holandesas