'Mundo Azul': música para conscientizar pessoas sobre o Transtorno do Espectro Autista

'Mundo Azul': inspirado pelo filho autista, pai compõe música para conscientizar pessoas A música, quando utilizada de maneira inclusiva, pode ultrapassar barreiras e se tornar uma poderosa ferramenta de conscientização e esperança. Seja abordando temas sensíveis ou promovendo a diversidade. É desta forma que a canção 'Mundo Azul' foi criada e se apresenta, buscando transmitir uma mensagem empatia para quem convive com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Composta por Luccas Soares, de 44 anos, a letra nasceu em um final de semana desafiador, cercado pela insônia e pelas descobertas, que viveu ao lado do filho João, de 4 anos, que é autista. A cada verso, o pai exalta a diferença, o amor e o apoio. 'Meu bem, você é como tinha de ser, o sorriso mais belo que a vida me deu. Quero ser seu mundo, pois você é o meu' (ouça acima

