Flamengo estreia na Libertadores 2024 sem Gabigol

O Flamengo estreia na Libertadores 2024 nesta terça-feira, 2, contra o Millonarios (COL). Apesar da empolgação pela boa fase que o time passa e pelo sonho do tetra, o Rubro-Negro terá um desfalque de peso. Gabigol, um dos grandes ídolos da história do clube e principal do jogador do time na competição, é carta fora do baralho para o técnico Tite.

Na segunda-feira passada, 25, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu o atacante por dois anos pela tentativa de fraudar um exame antidoping. A punição começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa que Gabi teria tentado fraudar. A punição, portanto, é válida até abril de 2025. A defesa de Gabigol tentará a absolvição da pena na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e buscará um efeito suspensivo. No entanto, como a Libertadores 2024 terá início já nesta terça para o Flamengo, não há tempo hábil para reverter o cenário e garantir a presença do ídolo na partid

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Saiba se o Flamengo conta com Gabigol para a Libertadores 2024O Flamengo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Libertadores 2024 com o nome de Gabigol presente.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Oscar 2024: Artistas pedem cessar-fogo de Israel e Palestina no Oscar 2024Astros de Hollywood clamam pelo fim dos conflitos no Oriente Médio.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Com permanência no Flamengo em xeque, Gabigol traça meta para LibertadoresO Flamengo é um dos favoritos ao título da Libertadores, e Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer equipe em julho

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Gabigol quer se tornar o maior artilheiro da Libertadores: 'Se ficar no Flamengo, vai acontecer'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Flamengo: Gabigol sonha virar maior artilheiro da LibertadoresGabigol concedeu entrevista à Conmebol e falou sobre chance de ser maior artilheiro da história da Libertadores

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Como o Flamengo se sai sem Gabigol na LibertadoresRubro-Negro estreia contra o Millonarios nesta quarta-feira com transmissão ao vivo pela ESPN no Star+

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »