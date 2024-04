Mulher é baleada durante troca de tiros entre policiais e bandidos na Tijuca

Uma mulher foi baleada na altura do ombro durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2). Ela passava com o marido pelo local onde ocorria um assalto quando foi atingida. Sabrina Waisfoguel Monteiro, de 45 anos, foi socorrida para um hospital particular da região. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dela.

A PM diz que agentes da corporação foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal no cruzamento das ruas Moraes e Silva com São Francisco Xavier. A corporação informa que um dos policiais estava "em um estabelecimento comercial se hidratando durante expediente, próximo ao local da ocorrência". Nesse momento, ele foi alertado pela população sobre uma tentativa de assalto na região. " saiu do estabelecimento e constatou o fato, quando presenciou que 4 suspeitos em 3 motocicletas tentaram roubar um carro. Foi o momento em que foi atacado a tiros e houve um breve confront

