Mulher é baleada durante perseguição policial na Tijuca

Os tiros foram disparados na Rua Morais e Silva. O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h 01 para atender a vítima. Uma mulher foi baleada na tarde desta terça-feira na Rua Morais e Silva, na Tijuca. Segundo as primeiras informações, no local houve uma perseguição de policiais a uma moto e ela teria sido atingida durante o tiroteio.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h 01 para atender a vítima, que foi socorrida em estado grave ao Hospital Israelita Albert Sabin, que fica próximo ao local. De acordo com relatos de testemunhas, muitos tiros foram disparados e, durante a perseguição, ao menos três carros foram danificados. No momento em que começou o tiroteio, a mulher que foi baleada estava caminhando na calçada junto a um homem. Quando percebem os disparos, eles correm para se abrigar atrás de um poste, mas ela foi atingida antes de conseguir se esconder

