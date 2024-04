Movimento dos Trabalhadores Sem Teto critica postagem sobre a Páscoa

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto publicou uma nota oficial nesta quarta-feira 3 na qual classifica de 'inapropriada' uma postagem em seus perfis nas redes sociais sobre a Páscoa. Trata-se de uma imagem de Jesus Cristo crucificado, enquanto um dos soldados romanos diz: “bandido bom é bandido morto” – um slogan da direita brasileira para vender a eliminação de supostos criminosos como solução para a crise de segurança pública.

'A coordenação considera que a postagem foi inapropriada e por isso foi deletada de suas redes', diz o comunicado. 'Reafirmamos o respeito às religiões cristãs e o compromisso com a liberdade de manifestação religiosa.' O MTST também afirma repudiar 'as lideranças bolsonaristas que tentaram fazer uso político da situação'. No fim de semana, o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) protocolou na Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), ex-coordenador do MTST, devido à publicaçã

