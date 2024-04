Movimento dos Trabalhadores Sem Teto apaga postagem com imagem de Jesus crucificado

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) considerou inapropriada e apagou uma postagem que trazia uma imagem de Jesus Cristo crucificado, observado por três soldados romanos, com a frase "Bandido bom é bandido morto". A decisão foi tomada após reunião da coordenação nacional do movimento, que reafirmou o respeito às religiões cristãs e a liberdade de manifestação religiosa. O MTST também repudiou as lideranças bolsonaristas que tentaram fazer uso político da situação.

