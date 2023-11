Moradores da Rocinha estão sem energia há mais de uma semana

Moradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio, estão sem energia há mais de uma semana. A situação é alarmante e a falta de luz persiste na maior parte da comunidade. A Light informou que as ocorrências são provocadas pela sobrecarga na rede elétrica devido ao alto índice de ligações clandestinas. Os moradores realizaram um protesto fechando a Autoestrada Lagoa-Barra em ambos os sentidos.

A associação de moradores da comunidade informou que a quantidade de localidades sem energia está aumentando e que a situação atual é preocupante, com postes pegando fogo e explosões de transformadores. A Rocinha pede socorro





