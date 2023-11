O que se sabe sobre a morte de fã em show da Taylor Swift

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou neste sábado (18) uma portaria para permitir a entrada de garrafas de água para uso pessoal em shows no país. Outra medida é obrigar produtores a oferecer água de graça em dias de forte calor. A medida ocorre após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante o show da cantora Taylor Swift nesta sexta (17), no Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que ela foi atendida com uma parada cardiorrespiratória e levada ao hospital. A causa da morte ainda não foi informada. Não está claro se há relação com o forte calor ou com o baixo consumo de água





