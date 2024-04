Ministra da Saúde fará mudanças na chefia de gabinete

A ministra da Saúde, Nísia da Trindade, fará mudanças em sua chefia de gabinete. A troca é uma das medidas tomadas com supervisão do Palácio do Planalto para tentar dar um choque de gestão. A pasta vem sendo cobrada após um acúmulo de desgastes, como no enfrentamento à dengue e à crise de saúde na terra indígena Yanomami.

A atual chefe de gabinete, Márcia Luz da Motta, próxima de Nísia desde os tempos de Fiocruz, será substituída por José Guerra, diretor de programa da Secretaria-Executiva do ministério. Servidor de carreira há 18 anos e um quadro do PT, ele ocupou a chefia de gabinete da ex-ministra dos Esportes Ana Moser até a ex-jogadora de vôlei ser substituída em setembro do ano passado. Segundo apurou a CNN, a mudança deve ser efetivada nos próximos dias. Mas a transição já começou. José Guerra, inclusive, tem despachado com a ministr

