Lesão de Dmitri Payet preocupa o Vasco antes da estreia no Brasileirão

Péssimas notícias para o Vasco a dez dias da estreia no Brasileirão. O meia Dmitri Payet, destaque da equipe, sofreu lesão durante um treino e está praticamente descartado da estreia, contra o Grêmio.O francês sofreu uma entorse (torção) no ligamento colateral medial do joelho direito, lesão que normalmente não envolve cirurgia para recuperação se for de grau leve. A expectativa é que o francês fique pelo menos um mês fora.

No período, o Vasco enfrenta Bragantino, Fluminense, Criciúma, Athletico e Vitória. Payet fez 11 jogos pelo Vasco na temporada. Deu cinco assistências e marcou dois gols até aqui. Será o terceiro desfalque importante do cruz-maltino neste início de Brasileiro. Além de Payet, os meias Jair e Paulinho seguem se recuperando de rompimentos de ligamento cruzado anterior e só devem voltar em outubr

