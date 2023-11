Javier Milei vence as eleições presidenciais argentinas

Javier Milei, 52, venceu as eleições presidenciais argentinas, neste domingo (19.nov), após uma intensa disputa com o adversário Sergio Massa. O candidato da extrema-direita é alinhado a nomes como Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, e Donald Trump, nos Estados Unidos. Após ficar em 2º no 1º turno, Milei recebeu apoios de nomes como o ex-presidente argentino Mauricio Macri e da terceira colocada nas eleições, Patricia Bullrich.

Javier Milei é filho de um motorista de ônibus que se tornou empresário no ramo dos transportes com uma dona de casa. Ele cresceu em um lar violento, em Buenos Aires, e costuma dizer que para ele"os pais estão mortos". Devido ao contexto de agressividade doméstica, cresceu como um jovem solitário.Estudou no Colégio Cardenal Copello, em Villa Devoto. A passagem dele por lá foi marcada por bullying. Na biografia não autorizada, o jornalista Juan Luis González afirma que Milei era"um menino retraído e calado que gostava de dançar ao melhor estilo Mick Jagger" - do Rolling Stone





