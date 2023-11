Eleições presidenciais na Argentina: disputa acirrada entre Sergio Massa e Javier Milei

Neste domingo (19), os argentinos vão às urnas para decidir se a presidência permanecerá com um representante do peronismo, principal força política do país, ou se irá para um economista que se coloca como um nome de fora da política. A disputa está acirrada. Os candidatos são o advogado Sergio Massa, ministro da Economia, e o economista ultraliberal Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, fundado em 2021. Ambos chegam ao segundo turno com uma forte rejeição.

No primeiro turno, em outubro, Massa ficou em primeiro lugar, com 36,68% dos votos. Já Milei obteve 29,98%. A terceira colocada, Patricia Bullrich, teve 23,83% e agora apoia Milei. As últimas pesquisas projetam uma eleição apertada, com empate técnico e ligeira vantagem numérica de Milei. O resultado deve sair a partir das 21h deste doming





