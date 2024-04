Japão investe US$ 3,9 bilhões na empresa Rapidus para fortalecer sua posição na produção de semicondutores

Em um movimento audacioso para reconquistar sua posição de liderança na produção de semicondutores, o Japão anunciou um investimento de aproximadamente US$ 3,9 bilhões na empresa Rapidus. Esse financiamento, destinado à compra de equipamentos e ao desenvolvimento de tecnologias de fabricação avançadas, marca um esforço significativo do país em se estabelecer como um competidor formidável no mercado global de chips, dominado atualmente pela TSMC de Taiwan e pela Samsung da Coreia do Sul.

Com a atual conjuntura internacional evidenciando a importância crucial dos semicondutores em diversas áreas, desde a indústria automobilística até sistemas de defesa, o Japão busca não apenas fortalecer sua economia, mas também assegurar sua soberania tecnológica. Segundo Ken Saito, ministro da Economia, o financiamento para a Rapidus é um passo vital para o avanço do país na corrida tecnológica globa

