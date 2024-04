Brasil registra aumento alarmante de casos de dengue

O Brasil está passando por um dos seus anos mais críticos em relação à dengue. Até o momento, foram registrados 2.624.300 casos prováveis e 991 mortes confirmadas pela doença, um número alarmante que coloca a população em alerta máximo. De acordo com o Ministério da Saúde, através do Painel de Arboviroses, esses números não apenas mostram um aumento significativo em comparação ao ano anterior, mas também destacam a intensidade com que a doença está se espalhando pelo país.

A letalidade dos casos graves da doença é de 4,09, um dado que reforça a necessidade de prevenção e tratamento adequados. Como a situação da dengue se compara aos anos anteriores? Ao compararmos os dados atuais com os de anos anteriores, fica evidente a gravidade do cenário atual. O ano de 2024 ultrapassou o recorde anterior de casos prováveis de dengue, que datava de 2015, com 1.688.688 registros. É um aumento preocupante e que exige atenção das autoridades de saúde e da populaçã

