Idoso fratura fêmur após cair em buraco em calçada

Um idoso de 84 anos fraturou o fêmur após cair em um buraco de dois metros que se abriu em uma calçada em Cachoeiro de Itapemirim, município no sul do Espírito Santo, na segunda-feira, 1. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem passa sozinho pelo local quando a superfície despenca derrubando também a estrutura de um muro. Na gravação é possível observar que populares correm para o local ao perceberem que o idoso havia sido levado com o desabamento.

Procurada pelo, a família preferiu não se manifestar sobre o ocorrido por se tratar de uma "situação muito difícil". Os familiares se restringiram a dizer que o homem se encontra no quarto do hospital, em recuperação após uma cirurgia

