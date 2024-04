Warner anuncia quinto filme da franquia Matrix

Quase 25 anos após o lançamento do primeiro Matrix, a franquia de 4 filmes deve logo ganhar um quinto capítulo, anunciou a Warner na manhã de quarta-feira, 3 de abril. Em comunicado à publicação Variety, o estúdio confirmou que o filme deve ser o primeiro sem nenhuma das irmãs Lily e Lana Wachowski na cadeira de direção e, no lugar da dupla, o cineasta Drew Goddard — de O Segredo da Cabana e Maus Momentos no Hotel Royale — assumirá as rédeas da história.

Lana, que já havia dirigido Matrix Resurrections sozinha, continuará na franquia como produtora-executiva. Goddard também escreverá o roteiro da sequência, mas nenhum detalhe narrativo foi divulgado. Sendo assim, é incerto se Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss retornarão aos figurinos de látex de Neo e Trinity, se o protagonismo será transferido para um dos coadjuvantes do universo ou se novos personagens serão introduzido

