Hunter Schafer revela una relación sentimental con Rosalía

La actriz Hunter Schafer (Nueva Jersey, 25 años) ha declarado en una entrevista publicada en la revista GQ que ella y Rosalía (Sant Cugat del Vallès, 31 años) mantuvieron una relación sentimental que duró cinco meses. “Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental”, Rosalía “es de la familia, pase lo que pase”, comienza explicando.

La actriz ha querido acabar con un rumor que la acompañaba desde que se publicaran unas fotografías de las dos paseando por Los Ángeles y comprando muebles. “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo”, concede Hunter. “Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!”. Pero al final “es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, asegura en la entrevista que ha concedido a la periodista estadounidense Emma Carmichae

