Homem morto ao lado da família disse ao tráfico que era PM ‘demolidor do batalhão’

O RJ1 obteve mensagens trocadas no WhatsApp que mostram o plano de Filipe Rodrigues — morto mês passado ao lado da mulher, Rayssa Santos, e do filho, Miguel Filipe — de enganar traficantes da comunidade do Castro ao se passar por um PM. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí apurou que Filipe exigiu R$ 50 mil para identificar e entregar um suposto informante. Pelo menos R$ 11 mil foram pagos.

Segundo as investigações, no meio do processo os traficantes descobriram que Filipe nunca tinha sido policial e decidiram matá-lo. As conversas são entre Filipe e Lucas Lopes da Silva, o Naíba, apontado como chefe do tráfico do Castro e suspeito de ser o mandante da morte de Filipe. O motorista de aplicativo e gesseiro disse ao criminoso que era o “Demolidor” do 7º BPM (São Gonçalo). Naíba foi alvo de um mandado de prisão nesta quarta-feira (3) e está foragid

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



g1 / 🏆 7. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Homem baleado em sequestro de ônibus no Rio passa por cirurgia e está em estado graveEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Homem baleado em sequestro no RJ passa por cirurgia para retirada de balaPaciente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade e seu estado de saúde permanece grave

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Homem preso por matar namorada grávida com barbeador passa por audiência de custódiaApós confessar crime, Kayque Sales Simões, de 18 anos, foi preso em flagrante por feminicídio

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Homem passa mão em parte íntima de mulher em elevador de prédio comercial; veja vídeoCaso é investigado pela Polícia Civil; empresa onde homem trabalha afirma que ele foi afastado da função após o crime

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

'Minha mãe viu seu filho caído', diz irmã de homem morto ao olhar por muroA estudante de medicina Stella Manosso Demarchi e a autônoma Adriellen Costa são, respectivamente, namorada e irmã de Bruno Emídio da Silva Junior, 33, morto com um tiro no rosto ao olhar sobre um muro no dia 11, em uma residência de Apucarana, no...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Homem é morto a tiros durante assalto a residência na Baixada SantistaUm homem de 52 anos, não identificado, foi morto a tiros durante um assalto a uma residência em Itanhaém, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, na sexta-feira, 15.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »