Polícia prende suspeito de participar da morte de família em Niterói

A Polícia Civil do RJ prendeu um suspeito de participar da morte de uma família em Niterói. A operação foi iniciada nesta quarta-feira (3) e tem como objetivo prender dois suspeitos envolvidos no crime. Filipe Rodrigues, Rayssa Santos e o bebê Miguel Filipe foram assassinados no mês passado. Até o momento, apenas um homem foi preso. As investigações apontam que Filipe enganou o tráfico da comunidade do Castro ao se passar por policial militar.

O preso, Wesley Pires da Silva Sodré, tem envolvimento com o tráfico e participou do plano para matar Filipe

