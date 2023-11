Governo suspende portaria que restringe trabalho em feriados e vai negociar outro texto para entrar em vigor em 2024. Plano é submeter decisão a sindicatos, mas varejistas são contraportaria que restringe o trabalho de funcionários do comércio em feriados será revogada . Um novo texto será editado, para entrar em vigor em março, e, em paralelo, será criado um grupo de trabalho para discutir o conteúdo do texto.

Até lá, ficará em vigor a lei anterior, que facilita o trabalho nessas datas, mas um grupo de trabalho será criado para dar conta do embate que se criou entre governo e varejistas, que são contrários às restrições ao funcionamento de lojas e supermercados em feriados. -- Passa a valer o que era antes, a portaria de 2021. Vamos editar uma nova, que entrará em vigor em março. Até lá, vamos negociar. Pode ser que o texto fique igual, pode ser que seja alterado -- afirmou Marinh





