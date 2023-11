Governo brasileiro busca redução do custo das passagens aéreas

“Nós fizemos reunião com as companhias aéreas que se comprometeram nestes próximos dez dias a apresentar um plano para que a gente possa buscar a redução do custo das passagens no Brasil”, disse Costa Filho a jornalista, após reunião com os executivos Para o ministro, o governo quer combater cobranças abusivas no setor. “Sabemos que o aumento das passagens é uma questão mundial.

Na Europa e nos Estados Unidos, nós tivemos aumentos nos preços das passagens aéreas, o que nós não podemos aceitar e admitir são aumentos abusivos que têm prejudicado a população brasileira”, afirmou. Segundo o ministro, as empresas alegam dificuldades financeiras ainda relacionadas aos efeitos da pandemia da covid-19, quando o setor foi obrigado a paralisar as operações. Isso dificulta, segundo ele, a cobertura de despesas com manutenção das aeronaves. Além disso, o setor reclama do elevado gasto com ações judiciais, que atinge o montante anual de R$ 1 bilhã

CNNBRASİL: Governo Lula articula barrar pagamento obrigatório de novo tipo de emenda parlamentarRelator das diretrizes do Orçamento do próximo ano anunciou criação de nova medida, desta vez destinada às bancadas partidárias do Congresso

CNNBRASİL: Ex-premiê David Cameron volta ao governo britânico após reforma no gabineteCameron foi nomeado por Rishi Sunak como ministro de Relações Exteriores após demissão de ministra do Interior

JORNALODİA: NY, dúvida fiscal e feriado no Brasil instigam queda do Ibovespa, apesar de commoditiesPossibilidade de anúncio da mudança da meta fiscal pelo governo gera incerteza no mercado

CNNBRASİL: Governo emite primeiro título verde em dólar no mercado internacionalDe acordo com o Tesouro, foi emitido benchmark com validade de 7 anos e vencimento em 2031

JORNALOGLOBO: Abstenção, vazamentos e questão repetida: os desafios do governo no Enem 2023Primeira edição da nova gestão Lula expõe obstáculos para as próximas edições da prova

CARTACAPİTAL: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra critica demora do governo Lula para executar reforma agráriaA direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra voltou a criticar a demora do governo Lula (PT) para executar uma política de reforma agrária, em meio à escalada de violência contra integrantes do MST. Nos últimos dias, três trabalhadores foram assassinados em Pernambuco e na Paraíba.

