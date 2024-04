Governador de São Paulo não comparece a evento de adesão ao programa federal Pé-de-Meia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu ao evento de adesão do governo do Estado ao programa federal Pé-de-Meia, que pagará mais de R$ 9 mil aos alunos do ensino médio ao longo de três anos. O lançamento simbólico da iniciativa ocorreu nesta quarta-feira, 3, na sede de Secretaria Estadual da Educação, na região central, e contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana.

Procurado, o governo de São Paulo informou que a ausência se deu por conflito de agenda. No mesmo horário da cerimônia, Tarcísio de Freitas participou da abertura virtual da Conferência Anual de Situação do Hemisfério Ocidental, no Palácio dos Bandeirantes, e, na sequência, uma reunião com Secretário de Parcerias em Investimentos Rafael Benini.Foi a primeira vez que um governador de Estado se ausentou do lançamento do programa. Santana já lançou o programa em 12 estados e no Distrito Federa

