Estados Unidos irão barrar entrada de funcionários que lucram com exportação de médicos cubanos

O deputado americano Mario Díaz-Balart anunciou nesta quarta, 3, que os Estados Unidos irão barrar a entrada de funcionários de governos e de organizações que ganham dinheiro com a exportação de médicos de Cuba. 'Nós incluímos na Seção 7031, aquela que suspende o visto para as pessoas que querem entrar nos Estados Unidos, a proibição de funcionários, grupos e organizações que lucram com o tráfico de médicos cubanos.

Eles não poderão entrar nos Estados Unidos', disse Balart, que foi eleito na Flórida e é presidente do Subcomitê que cuida do Departamento de Estado e operações estrangeiras na Câmara dos Representantes. Díaz-Balart também anunciou um aumento do orçamento da rádio e televisão Martí, que produz conteúdo para os moradores da ilha comunista. 'É um aumento de 25% para apoiar a volta da democracia. Para ajudar aqueles que lutam pelos direitos humanos', afirmo

