Flamengo enfrenta o Millonarios na estreia da Libertadores 2024

O Flamengo, tricampeão da Taça Conmebol Libertadores, dá o pontapé inicial na sua campanha pela edição de 2024 nesta terça-feira, 02, contra o Millonarios, as 19h (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho, o El Campín, situado em Bogotá, na Colombia. O Millonarios, apesar de um início oscilante no Campeonato Colombiano, vem de duas vitórias consecutivas antes de enfrentar o Flamengo.

Na última partida, uma vitória de 3 a 1 fora de casa contra o Fortaleza, guiada pelo técnico Alberto Gamero, mostrou um time resiliente e capaz de superar adversidades. Importante ressaltar que para esse jogo, foi uma equipe majoritariamente reserva que entrou em campo, indicando a priorização do confronto pela Libertadores. Já o Flamengo chega com ótima expectativa, visando ampliar sua gloriosa história na competição Sul-Americana. A preparação para a estreia na Libertadores vem de um contexto favoráve

