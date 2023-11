Filha da agora ex-nora de Faustão também recebeu transplante de órgão: saiba quem é Schynaider Moura

Schynaider Moura é mãe de três filhos, Anne Marie, de 14 anos, Elle Marie, 10, e Gioe Marie, 7, e em junho deste ano ela revelou que sua filha mais velha foi submetida a uma cirurgia de transplante de coração em 2022.A moça é conhecida internacionalmente como modelo. Sua carreira começou quando tinha apenas 13 anos e dali em diante desfilou para grandes grifes de luxo e estilistas reconhecidos no mercado. Em 2021, ela foi vencedora do concurso Elite Model.

Natural de Teresina, no Piauí, e ligada a causas sociais, em 2019 ela fez uma ação em social no estado. A modelo desenvolveu uma coleção cápsula de jaquetas e os lucros da peça foram destinados para a Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico (SOADF). Foi na organização que sua irmã, portadora de deficiência física, recebe amparo e hoje atua em trabalhos de capacitação para pessoas com necessidades especiais.

João Silva e Schynaider assumiram o namoro em 2022. Antes, eles já tinham sido vistos juntos em uma viagem para Ilha Grande, no Rio de Janeiro.Polícia investiga se alunos do colégio na Barra criaram nudes falsos de colegas de turma: 'O sentimento é de impunidade', diz mãe de vítimaCBF confirma que Neymar passará por cirurgia nesta quinta-feiraForças Armadas vão atuar com 3.

Objetivo da operação é conter o avanço do crime organizado, em meio aos reflexos recentes na escalada de violência no Rio

