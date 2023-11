Starbucks pede recuperação judicial no Brasil: o que deu errado com a marca no país?

O economista da FGV lembra ainda que o Starbucks, a principal marca do grupo, enfrenta uma concorrência crescente no país no segmento voltado para as classes de maior renda, com o avanço de marcas como Kopenhagen, Nespresso, Havana e The Coffee no setor de cafeterias.

Para Percival Maricato, membro do conselho da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), de São Paulo, a operação da rede Starbucks é cara, já que as lojas geralmente ficam em shoppings ou prédios em locais considerados mais sofisticados. Embora os cafés tenham preço mais elevado que o tradicional "cafezinho", é preciso uma gestão muito precisa para que se chegue ao equilíbrio financeiro.

Maricato lembra que os restaurantes que estão em aeroportos também são operações caras, especialmente o aluguel de um espaço. E, nesses locais, trata-se de um cliente de oportunidade, não um cliente fidelizado.

Antônio César Carvalho, sócio da ACOMP Consultoria e especialista em gestão de empreendimentos, lembra que a rede de cafeterias não se adaptou às novas preferências do consumidor e continuou com os mesmo preços e formato de lojas.

Gabriel de Britto Silva, advogado especializado em direito empresarial, lembra que a economia brasileira ainda não apresenta aumento de confiança por parte do consumidor e sofre com a volatilidade das taxas de juros e constantes variações cambiais, afetando o caixa da companhia.

