Falta de profundidade na visão da liderança sobre diversidade e inclusão pode minar a inovação, diz líder da PWC

Falta profundidade na visão da liderança sobre tolerância a falhas e promoção do debate, diz líder de Diversidade da PWC. Para Leandro Camilo, isso pode minar a inovação em uma empresa e prejudicá-la na evolução dos temas de diversidade e inclusão. Um erro comum das lideranças no que tange a práticas de diversidade e inclusão (D&I) é não consultar os funcionários sobre o que pode gerar engajamento e bem-estar. Outra falha é não se aprofundar nesses temas, por achar que sabe a fórmula.

É o que diz Leandro Camilo, sócio da PwC Brasil e líder de Diversidade & Inclusão (D&I) AO Prática ESG, durante evento da consultoria no final de setembro. 'Dez anos atrás, a gente tinha a visão que era um tema sobre grupos minorizados e identitários. E que um ‘processinho’ de letramento aqui, uma palestra de alguma pessoa de referência ali, e um grupo de afinidade resolveria a temática. Isso é muito pouco', aponta Camil





