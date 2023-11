Inaugurado pelo chef Sei Shiroma, no Leblon, o japonês Suibi mescla receitas clássicas e autorais. Fim de ano é tempo de encontros e confraternizações, e escolher o lugar ideal para esses momentos nem sempre é fácil. Aqui vai uma seleção de novos espaços gastronômicos na Zona Sul do Rio para facilitar — ou não — essa decisão. As opções contemplam ambientes e cardápios variados.

De espaços amplos, modernos e de cozinha contemporânea a casas mais aconchegantes e com receitas saudáveis e vegetarianas. Há ainda restaurantes temáticos de gastronomia asiática e italiana e outro que une comida e arte no mesmo local. Além de uma casa que oferece um ambiente imersivo aos amantes de café e um bar descolado com belisquetes cariocas tradicionais, com toques de chef. Confira as novidades.Bar Maravilh





