Escolas de Minas Gerais podem exigir quadro vacinal completo

A Advocacia Geral da União (AGU) se posicionou a favor das escolas de Minas Gerais poderem cobrar a apresentação do quadro vacinal completo em qualquer fase escolar. O ministro Jorge Messias destacou que é mais adequado não restringir o público até os 10 anos de idade, como consta na ação original, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aponta como obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes nos casos recomendados pelas entidades de saúde oficiais do país.

O Partido Verde, autor da ação, pediu para que o governador Romeu Zema deixe de promover atos que desestimulem a vacinação, mas a AGU não se posicionou sobre isso

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



UOLNoticias / 🏆 12. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governador de Minas Gerais e presidente Lula afirmam ser democratas apesar das divergências políticasO governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que ele e o presidente Lula (PT), apesar de divergirem politicamente, são 'democratas' e as diferenças 'ficam de lado' quando trabalham juntos.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

MST ocupa fazenda Minas Gerais e critica governo Lula por demora na reforma agráriaMovimento alega que a área de 250 hectares é improdutiva e está abandonada há 7 anos

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

'Fora da Rota': veja 5 destinos imperdíveis e não-convencionais para conhecer em Minas GeraisLista conta com destinos para aventuras radicais ao ar livre, banho em águas termais, além de turismo gastronômico e cultural

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Incêndio destrói ônibus com 19 passageiros dentro em Minas GeraisVeículo seguia de São Paulo para Espinosa (MG); um homem precisou ser levado para o hospital

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Minas Gerais responde por um em cada três casos de dengue no paísEstado já registrou 464.223 notificações da doença este ano

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Minas Gerais responde por um em cada três casos de dengue no paísNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »