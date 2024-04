Nuvem em forma de disco voador é registrada por motorista no Rio de Janeiro

Uma nuvem em forma de disco voador, registrada por um motorista que trafegava pela Ponte Rio-Niterói nesta quarta-feira (3), chamou a atenção em uma publicação nas redes sociais pela semelhança com o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. Logo, outros internautas também associaram o fenômeno ao projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer: “Por isso que acordei passei lá de manhã e não tinha museu”, brincou um usuário do Instagram.

O meteorologista Thiago Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Rio de Janeiro, explica que esta nuvem é denominada lenticular e está associada ao tipo de corrente de vento que circula no entorno de regiões montanhosas. Ele destaca que a formação nebulosa não está diretamente ligada a tempestades e pode acontecer em qualquer época do ano. —Essas nuvens são formadas por um padrão específico de circulação atmosféric

